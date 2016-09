National Geographic Wildlife 08:50 bis 09:40 Dokumentation Auf der Suche nach dem Monsterfisch Rot, weiß & groß USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ob Montana oder Texas, Kalifornien oder Virginia: In den Gewässern der USA leben einige der spektakulärsten Fische überhaupt. Das weiß auch Zeb und er begibt sich auf die Suche nach den Top-Unterwasserbewohnern zwischen East und West Coast. Im Pazifik macht er eine Entdeckung, die selbst für einen erfahrenen Fischjäger wie ihn etwas Besonderes ist: Er begegnet einem gigantischen Weißen Stör, der schon seit 100 Jahren seine Bahnen durch den Ozean zieht. Auch in Florida sind Monsterfische keineswegs Mangelware. Hier geht Zeb unter anderem mit den berühmt-berüchtigten Flusshaien auf Tuchfühlung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Zeb Hogan (Biologe und Fisch-Experte) Originaltitel: Monster Fish

