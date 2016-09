National Geographic Wildlife 07:15 bis 08:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Schlacht um England USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Ende seines England-Aufenthalts widmet sich Cesar drei britischen Hunden. Klee-Kai-Hündin Kimba ist in der Nähe anderer Hunden so nervös, dass sie alles anfällt und nach allem schnappt, was ihr nahe kommt. Sein nächster Fall, Collie-Mix Ellie, hat so viel Angst vor lauten Geräuschen und hasst es so sehr, Gassi zu gehen, dass ihre Besitzer sie mit Gewalt aus dem Haus zerren müssen. Cesars nächster Fall heißt Jack, ein Labrador, der so energiegeladen ist, dass die meisten Menschen nicht einschätzen können, ob er freundlich oder gefährlich ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 370 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 130 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 130 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 130 Min.