13th Street 03:30 bis 04:15 Serien Slasher Tödliche Jugendsünde USA 2016 Stereo 16:9 Merken Nachdem der "Executioner" in ihr Haus eingebrochen ist, verlässt Sarah (Katie McGrath) in großer Angst mit Brenda (Wendy Crewson) die Stadt. Unterwegs werden sie von einem mysteriösen Truck von der Straße abgedrängt und verlieren sich auf ihrer Flucht in den Wald aus den Augen. Während Brenda vom "Executioner" gekidnappt wird, erhärtet sich bei Sarah der Verdacht, dass der falsche Mann für den Mord an ihren Eltern im Gefängnis sitzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brandon Jay McLaren (Dylan) Katie McGrath (Sarah) Wendy Crewson (Brenda) Steve Byers (Cam Henry) Patrick Garrow (Tom Winston) Christopher Jacot (Robin Turner) Dean McDermott (Iain Vaughn) Originaltitel: Slasher Regie: Craig David Wallace Drehbuch: Aaron Martin Kamera: Jackson Parrell Musik: Shawn Pierce Altersempfehlung: ab 18