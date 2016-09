13th Street 23:30 bis 00:20 Dokumentation Dead Again - Auf Mörderjagd Die wehrlosen Kinder USA 2014 Stereo 16:9 Merken In einem vornehmen Vorort von Dallas wurden zwei Jungen in ihrem eigenen Haus brutal erstochen. Wenig später konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter verhaften. Doch einige Menschen glauben, dass der Mann, der jetzt im Todestrakt sitzt, dieses grausame Verbrechen niemals hätte verüben können. Bei ihrer Rekonstruktion dieses Falles müssen Michele Wood, Joe Schillaci und Kevin Gannon einige nicht ganz einfache und vor allem schmerzhafte Fragen stellen, um endlich die Wahrheit zu erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dead Again Regie: Mike Sheridan Altersempfehlung: ab 16