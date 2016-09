13th Street 05:00 bis 05:45 Krimiserie Criminal Minds Spiegelbild der Sehnsucht USA 2010 Stereo 16:9 Merken Die Leiche einer Frau taucht in Washington D.C. auf. Ihr wurden die Lippen entfernt sowie Kleidung und Make-Up im Stil der fünfziger Jahre angelegt. Außerdem finden die Ermittler in der Kehle des Opfers eine Drehubuchseite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Sally Kirkland (May Walden) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Anna Foerster Drehbuch: Simon Mirren Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16