National Geographic 05:00 bis 05:45 Dokumentation Sea Patrol - Die Küstenwache Gefahrenzone Ärmelkanal GB 2009

Der königliche Seenotrettungsdienst läuft aus, um einen Fischtrawler aus der Gefahrenzone zu retten. Das 130-Tonnen-Schiff ist mitten im Ärmelkanal gestrandet und leck geschlagen. Derweil wird die Küstenwache von Portland in Dorset von einem jungen Hund auf Trab gehalten. Das Tier droht von einer 75 Meter hohen Klippe zu stürzen. Auch die Royal Air Force ist wieder unterwegs. Ein Urlauber hat sich an der Steilküste verletzt. Auf dem Meer bahnt sich währenddessen ein weiteres Unglück an: Die Besatzung eines kleinen Segelbootes schwebt in höchster Gefahr. Doch die Rettungsteams sind bereits auf dem Weg...

Originaltitel: Sea Patrol