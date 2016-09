National Geographic 03:25 bis 04:15 Dokumentation Die Rätsel der Toten Krankenakte Darwin GB 2003 Stereo 16:9 Merken Warum war Charles Darwin praktisch Zeit seines Lebens krank? Litt der berühmte Evolutionsforscher an einer äußerst seltenen Tropenkrankheit, die er sich bei einer Expedition zugezogen hatte? Oder war seine Krankheit psychosomatischer Natur, verursacht durch ein tiefes inneres Schuldgefühl in Anbetracht der Auswirkungen, die seine Entdeckungen auf das bibeltreue viktorianische Britannien hatten? NATIONAL GEOGRAPHIC studiert die Krankenakte Darwin und kommt zu einem interessanten Ergebnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Riddles of the Dead