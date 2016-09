National Geographic 19:15 bis 20:10 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Vom Kurs abgekommen CDN 2007 2016-09-20 22:35 Dolby 16:9 Merken Am 1. Januar 2007 startet Flug 574 der Adam Air vom indonesischen Flughafen Suribaya. Das Ziel, die zwei Flugstunden entfernte Stadt Manado, wird die Boeing 747 niemals erreichen: Über der Javasee gerät der Airliner plötzlich in Turbulenzen und kommt hunderte Kilometer von seiner vorgesehenen Route ab. Fluglotsen nehmen Kontakt mit der verirrten Maschine auf und versuchen, sie zurück auf Kurs zu bringen - doch die Navigationsinstrumente an Bord versagen den Dienst. Kurz darauf verschwindet die Maschine von den Radarschirmen. Nach einer tagelangen vergeblichen Suchaktion von Luftwaffe und Marine entdeckt schließlich ein Fischer das erste Wrackteil der Boeing. Wenig später steht fest: Die Überreste der Passagiermaschine liegen am Grund der Javasee; keiner der 102 Passagiere und Besatzungsmitglieder hat den Aufprall überlebt. Wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen? "Mayday - Alarm im Cockpit" rekonstruiert die Verkettung von Nachlässigkeiten und ungünstigen Umständen, die zu dem Absturz führte. Die stürmische Wetterlage war dabei ein wichtiger Punkt, aber bei weitem nicht der entscheidende. Nach Abschluss der Untersuchungen steht fest: Das Unglück hätte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verhindert werden können... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Jason Weinberg (Clint Crookshanks) Gerry Mendicino (Frans Wenas) Leon Aureus (First Officer Susanto) Isai Rivera Blas (Captain Widodo) Daniel Park (Air Traffic Controler) Jonathan Aris (Narrator) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Karl Jason Drehbuch: Jeff Sturge Musik: Anthony Rozankovic