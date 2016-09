National Geographic 08:50 bis 09:40 Dokumentation Extreme Survival mit Hazen Audel Durch die Wüste GB 2015 2016-10-10 02:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Sahara im Norden Afrikas ist mit neun Millionen Quadratkilometern die größte Trockenwüste der Welt. Bei Tagestemperaturen von bis zu 60 Grad Celsius herrschen hier extrem lebensfeindliche Bedingungen. Hazen Audel will herausfinden, ob er das Zeug dazu hat, den Widrigkeiten dieser unwirtlichen Region zu trotzen. Der furchtlose Abenteurer bricht zu einer Exkursion nach dem Vorbild der Berber auf. Es handelt sich dabei um eine der traditionsreichen Reisen dieses uralten Nomadenvolks. Sie führt zu einer der wenigen großen Wasserquellen in der Sahara... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Survive the Tribe

