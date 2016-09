National Geographic 07:10 bis 08:00 Dokusoap Car S.O.S. Das Fiat Fiasko GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Deb plagen Schuldgefühle, seit ihr Freund Jeremy bei einem Autounfall schwer verletzt wurde. Um ihn aufzumuntern, bittet sie Tim und Fuzz um Hilfe: Sie sollen seinen heruntergekommenen Fiat 850 Spider restaurieren. Allerdings erweist sich dieser Fall als schwierig, denn das Traumauto aus den 60ern ist in Großbritannien extrem selten. Passende Ersatzsteile sind also entsprechend rar. Daher reist Tim in die Heimat des Sportwagens: Italien! Als das Fahrzeug schließlich fertig ist, präsentieren Tim und Fuzz dem Besitzer den kaum wiederzuerkennenden Zweisitzer. Aber wird das Schmuckstück Jeremy aufmuntern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car S.O.S

