Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Schwanger im Knast GB 2009 Zara Whittaker lebt in einer abgerissenen Gegend im Süden Londons und leidet unter chronischem Geldmangel. Eines Tages beschließt sie, einen Job anzunehmen, der ihr aus der Misere helfen soll - als Drogenkurier will sie nach Barbados fliegen. Ihr acht Monate altes Baby lässt sie in London zurück. Zara ist sicher, dass es sich um eine todsichere Sache handelt. Schließlich hat ihr Komplize die Tour schon ein Dutzend Mal gemacht, und nie ist irgendetwas schiefgelaufen. Drei Tage bevor sie das Flugzeug Richtung Karibik besteigen will, stellt sie fest, dass sie schwanger ist. Doch Zara hat Schulden bei dem Dealer, für den sie den Trip durchführen will, und kann jetzt auf keinen Fall einen Rückzieher machen. Es kommt, wie es kommen musste: In Barbados wird sie von der Polizei festgenommen. Sie erhält eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren und bringt in der Haft ihr zweites Kind zur Welt. Doch auch zu Hause wird sie sehnsüchtig erwartet... Originaltitel: Banged Up Abroad