National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokusoap 50 Ways To Kill Your Mammy Florida GB 2014 2016-09-20 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken In Florida, der nächsten Station von Baz und Nancy, gibt es viel zu erleben: Achterbahnfahrten und Luftakrobatik in Militärflugzeugen sorgen für den nötigen Kick. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 50 Ways To Kill Your Mammy