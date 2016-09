National Geographic People 19:25 bis 19:50 Dokumentation Sag's nicht meiner Mutter Unterwegs in Johannesburg F 2009 Stereo 16:9 Merken Johannesburg ist berüchtigt für seine Gewaltkriminalität, die hohe Rate von HIV-Infektionen und die bis heute nicht überwundenen sozialen Folgen des Apartheids-Regimes. Jede dieser Herausforderungen würde in anderen Weltmetropolen zum Zusammenbruch jeder Ordnung führen - nicht jedoch in Joburg, wie die Einheimischen es nennen. Denn Johannesburg hat sich trotz aller Schwierigkeiten zum Wirtschaftsmotor des Landes entwickelt. Diego Buñuel hat die widersprüchliche Metropole erkundet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ne dites pas à ma mère ?