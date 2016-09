National Geographic People 15:15 bis 16:00 Dokusoap Aussteiger: Freiheit ist alles Überleben in der Wildnis USA 2014 2016-09-22 13:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Wintereinbruch in den Blue Ridge Mountains im Osten der USA. Für Thorn, der hier seine Zelte aufgeschlagen hat, bedeutet das allerdings auch, dass sich die Nahrungsbeschaffung zunehmend schwierig gestaltet. Die klirrende Kälte macht auch Tony und Amelia zu schaffen, die sich in den Appalachen niedergelassen haben. Fest steht: Wenn die Jagd nicht bald von Erfolg gekrönt ist, müssen die Aussteiger in die Zivilisation zurückkehren und Essensrationen besorgen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Live Free or Die