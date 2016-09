National Geographic People 11:25 bis 11:50 Reportage Abenteuer Kochen Mexiko USA 2009 2016-09-27 05:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit dem Koch Ian Knauer reist Ruth Reichl heute nach Mexiko. Ungefähr eine Autostunde südlich von Mexiko-Stadt treffen die beiden in dem Dorf Tepoztlan die amerikanische Autorin Magda Bogin. Sie leitet die Kochakademie Cocinar Mexicano. Gemeinsam besuchen sie eine Farm, deren Besitzer Kaktusfeigen anbauen. Schließlich bereiten sie traditionelle Tamales zu, kochen eine Koriandersuppe und backen frische Tortillas. Dafür benutzen sie die "olotera", ein seit Jahrtausenden in Lateinamerika verwendetes Werkzeug zum Dreschen des Getreides. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Gourmet?s Adventures With Ruth