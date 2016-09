Disney XD 07:25 bis 07:45 Trickserie Phineas und Ferb Die Schrumpfmaschine / Romantische Kreuzfahrt USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Es regnet - doch bevor Langeweile aufkommt, schlägt Irving vor, Verstecken zu spielen. Irving ist laut Sternzeichen ein Nebenfigurencharakter & der größte Fan von Phin und Ferb. Um das Spiel spannender zu gestalten, bauen sie eine Schrumpfmaschine. Phin und Ferb haben ein Schiff gebaut. Gerade als sie fertig sind, kommt Baljeet und bittet die Beiden um Hilfe - seine alte Freundin Mishti ist zu Besuch; und sie ist jetzt ein Mädchen! Um sie zu beeindrucken, nimmt Baljeet sie mit zu einer romantischen Kreuzfahrt auf dem Schiff von Phin und Ferb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Robert F. Hughes Drehbuch: Jon Colton Barry, May Chan, Antoine Guilbaud, Kaz, Kim Roberson, Aliki Theofilopoulos Altersempfehlung: ab 6

