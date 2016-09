Disney Cinemagic 23:55 bis 01:25 Kinderfilm Die Wilden Kerle 2 D 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Den Wilden Kerlen fehlt nur noch ein Sieg. Dann sind sie Meister in der härtesten Liga des Landes, und ihnen winkt ein toller Preis: Ein Spiel gegen die Nationalmannschaft! Doch für Leon und sein Team bricht kurz vor dem entscheidenden Match eine Welt zusammen: Vanessa, die wildeste aller Wilden Kerle, verliebt sich ausgerechnet in Gonzo, den Anführer einer Skater-Gang, und will von Fußball und den Wilden Kerlen nichts mehr wissen. Dann besetzen Gonzo und seine Gang auch noch ihren Fußballplatz! Jede andere Mannschaft würde die Fußballschuhe in die Ecke pfeffern doch die Wilden Kerle kämpfen! Die Stürmer sind im 2. Teil von "Die wilden Kerle" wilder als jemals zuvor! Nur ein Sieg trennt die Wilden Kerle von einem Spiel gegen die Nationalmannschaft. Aber dampfender Teufelsdreck - Vanessa hat sich in Gonzo verknallt, den Anführer der Skatergang! Jetzt will die Wildeste der Wilden nichts mehr vom Kicken wissen. Da scheinen sich die Wilden Kerle die Hoffnung, die Meistern des Alptraumpasses wieder ins Team zu holen, wohl für immer von der Backe kratzen zu können! Doch was machen sie? Sie kämpfen! Weil sie wild sind! Weil sie die Besten sind! Und weil jeder wirklich einzig und nicht artig ist, lautet ihr Motto jetzt erst recht: Alles ist gut, solange du wild bist! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jimi Blue Ochsenknecht (Leon) Wilson Gonzalez Ochsenknecht (Marlon) Uwe Ochsenknecht (Maxis Vater) Sarah Kim Gries (Vanessa) Raban Bieling (Raban) Marlon Wessel (Maxi) Kevin Iannotta (Joschka) Originaltitel: Die wilden Kerle 2 Regie: Joachim Masannek Drehbuch: Joachim Masannek Kamera: Sonja Rom Musik: Peter Horn, Andrej Melita