Disney Cinemagic 23:25 bis 23:50 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Hilfe zur Selbsthilfe / Kuzco macht blau USA 2008 Stereo 16:9 HDTV (a) Kuzco hat genug von Yzmas ständigen Angriffen und lässt sich von Kronk zur Teilnahme an einem Selbsthilfe-Kurs überreden, in dem ihm beigebracht werden soll, die eigenen Interessen zu vertreten. Er beschließt, Yzma mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. (b) Malina und Guaka schleichen sich aus dem Unterricht, um den zum zehnten Mal schwänzenden Kuzco davor zu bewahren, der Schule verwiesen zu werden. Yzma wittert ihre Chance und versucht - mit allen Mitteln - die drei vor der rechtzeitigen Rückkehr ins Klassenzimmer abzuhalten. Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Joel Bergen, Alex Muniz Musik: Michael Tavera