Disney Cinemagic 15:15 bis 16:30 Trickfilm Arielle die Meerjungfrau 2 - Sehnsucht nach dem Meer USA 2000 Dolby 16:9 HDTV Die kleine Melody lebt eigentlich glücklich mit ihren Eltern, Arielle und Erik, in einem traumhaften Schloss, wäre da nicht die magische Anziehungskraft des Meeres. Gegen alle Warnungen stürzt sie sich in ein atemberaubendes Abenteuer: Im spannenden Kampf um die Herrschaft über die sieben Meere steht Melody plötzlich zwischen ihrem Großvater, König Triton und Ursulas Schwester, der Meerhexe Morgana. Sie setzt alles daran, Atlantica zu retten. Doch erst als Arielle ihrer Tochter zu Hilfe eilt, haben sie eine Chance, Morgana zu besiegen... Arielle und Prinz Erik leben ein glückliches und zufriedenes Leben an Land. Sie sind stolze Eltern der kleinen Melody. Als sie erneut von Ursulas böser Schwester Morgana bedroht werden, sehen sie sich gezwungen, Melody zu verschweigen, dass sie von Meerjungfrauen abstammt. Doch Melody, die genauso lebhaft ist wie ihre Mutter, will wissen wo ihre Wurzeln liegen und wagt sich ins Meer hinaus. Dort trifft sie zwar neue Freunde, doch ihre Träume eine Meerjungfrau zu werden, machen sie zu einer Spielfigur in Morganas fiesem Plan gegen Arielles Vater. Um ihrer Tochter zu helfen und das Königreich ihres Vaters zu retten, muss nun Arielle ins Meer zurückkehren und sich mit ihren Kindheitsfreunden zusammentun. Originaltitel: The Little Mermaid 2: Return to the Sea Regie: Jim Kammerud, Brian Smith Drehbuch: Elizabeth Anderson, Temple Mathews, Elise D'Haene, Eddie Guzelian Musik: Danny Troob