Animal Planet 23:25 bis 23:45 Dokusoap Swamp Brothers - Zwei Brüder aus'm Sumpf USA 2011-2012

Schlangen haben einen ausgezeichneten Geruchssinn und ein empfindliches Näschen. So gibt es eine ganze Reihe von Aromen, die die Reptilien nicht ausstehen können. In Florida halten viele Leute die unliebsamen Besucher zum Beispiel mit Mottenkugeln, Paprikapulver, Gewürznelken oder Zimt von ihrem Grundstück fern. Doch für solche Präventiv-Maßnahmen ist es in Paradise Oaks inzwischen zu spät. Robbie und Stephen müssen in dieser Episode höchstpersönlich auf dem Golfplatz der Region vorbeischauen, um die Schlangen, die sich dort eingenistet haben, per Hand einzusammeln.

Originaltitel: Swamp Brothers