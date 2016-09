Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Kleine Freunde, große Plagen Dray & Luni USA 2014 Merken In dieser Episode von "Kleine Freunde, große Plagen" fährt Hundetrainerin Jacqueline Wilson zu Kelly, Jackie und dem Zwergspitz namens Dray, der das ganze Haus terrorisiert und die 20-jährige Freundschaft der zwei Frauen gefährdet. Seit die beiden in eine gemeinsame Wohnung gezogen sind, gibt es nämlich dauernd Zoff: Der niedliche Mini-Hund greift Jackies Katzen an und beißt Jackie, sobald er sie sieht. Wenn Drays andauernde Kläfferei und die bösartigen Attacken nicht aufhören, wird sie das Handtuch werfen und ausziehen. Wird Jacqueline die verzwickte Situation lösen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tiny Terrors