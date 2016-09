Animal Planet 09:30 bis 09:50 Dokumentation Stadt der Affen Der Fremde NZ 2008 Merken Tief im Dschungel Sri Lankas liegt eine fast vergessene, uralte Königsstadt verborgen. Zwischen antiken Tempeln, eingestürzten Katakomben und überwucherten Gemäuern scheinen mystische Gottheiten aus grauer Vorzeit allgegenwärtig. Doch auch ganz reale Geschöpfe treiben hier ihr Unwesen: Ceylon-Hutaffen. Sie sind die unbestrittenen neuen Herrscher in der alten Ruinenstadt. Die zur Gattung der Makaken gehörenden Charaktertiere sorgen für Trubel unterm Blätterdach. Denn zwischen den rivalisierenden Affen-Clans kommt es regelmäßig zu handfesten Auseinandersetzungen: Rangordnungskämpfe, Streit um schmackhafte Feigenbäume oder bloßes Imponiergehabe - ein Grund für das nächste Scharmützel ist schnell gefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dark Days in Monkey City

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 250 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 106 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 50 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 45 Min.