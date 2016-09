FOX 03:20 bis 04:10 Krimiserie Salamander Zwischen den Fronten B 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem seine Frau Sarah bei dem Attentat ums Leben gekommen ist, macht sich Gerardi umso größere Sorgen um seine Tochter Sofie. Er checkt inkognito in einem Hotel ein und bringt Sofie in ein Internat, von dem er hofft, dass sie dort sicher ist. Unter den Salamander-Mitgliedern kommt es zu weiteren Selbstmorden. Es liegt nahe, dass diese, ebenso wie der Mord an Sabrina, mit Joachim Klaus in Zusammenhang stehen. Der Premierminister möchte, dass Generalstaatsanwalt Persigal Ermittlungen seitens der Staatssicherheit einleitet. Doch Persigal zögert, weil er die Macht von Salamander fürchtet und einen Sturz der Regierung für möglich hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Filip Peeters (Paul Gerardi) Koen De Bouw (Joachim Klaus) Mike Verdrengh (Raymond Jonkhere) Jo De Meyere (Procureur-generaal Armand Persigal) Lucas Van den Eynde (Carl Cassimon) Vic de Wachter (Gil Wolfs) Tine Reymer (Patricia Wolfs) Originaltitel: Salamander Regie: Frank van Mechelen Drehbuch: Bavo Dhooge Kamera: Lou Berghmans Musik: Steve Willaert