FOX 00:55 bis 01:40 Serien Nashville Getrennte Wege USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Rayna und Deacon bemühen sich nach Kräften, sich mit Maddie zu versöhnen. Die beiden wollen auf alle Fälle vermeiden, dass ihr Familienstreit vor Gericht endet. Bald wird auch Raynas Ex-Mann Teddy, der immer noch im Gefängnis sitzt, in die Angelegenheit hineingezogen. Juliette bemüht sich unterdessen, ihre Beziehung zu Avery neu zu beleben. Mit ihrem privaten und beruflichen Erfolg zieht Juliette jedoch auch Laylas Neid auf sich... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Chris Carmack (Will Lexington) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Will Chase (Luke Wheeler) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Sam Palladio (Gunnar Scott) Originaltitel: Nashville Regie: Jet Wilkinson Drehbuch: David Gould