FOX 23:25 bis 00:10 Krimiserie Navy CIS: L.A. Der rasende Blitz USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Während eines illegalen Straßenrennens verunglückt ein Matrose tödlich. Das NCIS-Team entdeckt, dass das Auto des Opfers sabotiert wurde. Noch mysteriöser wird der Fall, als die Ermittler in dem Wagen geheime Navy-Ausrüstung entdecken, auf die der Tote keinen Zugriff hätte haben dürfen. Callen muss derweil nochmal die Schulbank drücken - und zwar in der Fahrschule... Schauspieler: LL Cool J (Sam Hanna) Chris O'Donnell (G. Callen) Daniela Ruah (Kensi Blye) Barrett Foa (Eric Beal) Linda Hunt (Henrietta Lange) Peter Cambor (Nate Getz) Dichen Lachman (Allison Pritchett/Allysia Takada) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: David Barrett Drehbuch: Joseph C. Wilson Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson