FOX 13:10 bis 13:55 Serien Drop Dead Diva Die Wahrheit kommt ans Licht USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die sehr traditionell lebende Religionsgemeinschaft der Amish steht unter Druck. Ein Öl-Multi bedroht die Existenz eines ihrer Farmer. Jane bietet dem Amish-Bauern ihre juristischen Dienste an. Währenddessen bewegt sich Gryson in einer ganz anderen Welt: Er soll für eine Domina einen Klienten verklagen, der für erbrachte Dienstleitungen nicht bezahlt hat. Auch im Privatleben der beiden Anwälte geht es hoch her: Als sie sich gerade ihrer gegenseitigen Gefühle versichern, werden sie von jemandem gestört, der damit droht, genau das an die Öffentlichkeit zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brooke Elliott (Jane Bingum) Margaret Cho (Teri Lee) Jackson Hurst (Grayson Kent) Kate Levering (Kim Kaswell) April Bowlby (Stacy Barrett) Brooke D'Orsay (Deb Dobkins) Josh Stamberg (J. Parker) Originaltitel: Drop Dead Diva Regie: Robert J. Wilson Drehbuch: Josh Berman Musik: Scott Starrett