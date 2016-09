ORF 1 20:15 bis 21:50 Komödie Kiss the Coach USA 2012 2016-09-17 01:20 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Prominent besetzte, unterhaltsame Komödie. Gerard Butler ('London Has Fallen') steckt nach dem Aus als Fußballprofi beruflich wie privat in der Krise. Als er das Training des Teams seines Sohnes übernimmt, bekommt er als Vater und als Ex-Mann von Jessica Biel ('Total Recall') eine zweite Chance. Stars wie Dennis Quaid, Uma Thurman und Catherine Zeta-Jones sorgen in brillanten Nebenrollen für beste Stimmung.George Dryer war als schottischer Fußballspieler ein absoluter Star. Privat hingegen, hat er voll versagt. Als er die Karriere vorzeitig beenden muss, will er den Kontakt zu seiner Familie intensivieren. Exfrau Stacie steht jedoch gerade kurz vor ihrer zweiten Hochzeit und mit Sohn Lewis verbringt er zunächst nicht mehr Zeit, als ihn zum Fußball-Training zu begleiten. Als er dort den Job als Coach übernimmt, bekommt er seine zweite Chance. Nicht nur die Burschen, sondern auch deren Mütter, sind von George hellauf begeistert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerard Butler (George) Jessica Biel (Stacie) Uma Thurman (Patti) Catherine Zeta-Jones (Denise) Dennis Quaid (Carl) Noah Lomax (Lewis) James Tupper (Matt) Originaltitel: Playing for Keeps Regie: Gabriele Muccino Drehbuch: Robbie Fox Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: Andrea Guerra Altersempfehlung: ab 6