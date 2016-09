BBC Entertainment 09:10 bis 09:40 Comedyserie Only Fools and Horses Long Legs of the Law GB 1982 Merken Rodney's new romance sends the household into a panic. What will Del Boy think of his little brother's new girlfriend? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Jason (Derek 'Del Boy' Trotter) Nicholas Lyndhurst (Rodney Trotter) Lennard Pearce (Grandad) Kate Saunders (Sandra) Roy Heather (Sid) Originaltitel: Only Fools and Horses Regie: Ray Butt Drehbuch: John Sullivan

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 251 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 107 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 51 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 46 Min.