BBC Entertainment 17:30 bis 17:55 Sonstiges Doctors GB 2015 Merken Al tries to track down Jimmi, while Zara visits a paediatrician with Joe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Owen Brenman (Dr. Heston Carter) Adrian Lewis Morgan (Dr. Jimmi Clay) Matthew Chambers (Dr. Daniel Granger) Elisabeth Dermot Walsh (Dr. Zara Carmichael) Dido Miles (Dr. Emma Reid) Ian Midlane (Dr. Al Haskey) Jessica Regan (Dr. Niamh Donoghue) Originaltitel: Doctors Regie: Christiana Ebohon