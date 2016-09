BBC Entertainment 03:00 bis 03:45 Krimiserie Father Brown Folge: 10 Das blaue Kreuz GB 2013 Merken When his priceless Blue Cross is targeted by the infamous criminal Flambeau, Father Brown takes the initiative to try and save his soul. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Williams (Father Brown) Alex Price (Sid Carter) Hugo Speer (Inspector Valentine) Sorcha Cusack (Mrs. McCarthy) Malcolm Storry (Bishop Talbot) Kasia Koleczek (Susie Jasinski) Keith Osborn (Sgt Allbright) Originaltitel: Father Brown Regie: Ian Barber Drehbuch: Paul Matthew Thompson Kamera: Chris Watts Musik: Debbie Wiseman Altersempfehlung: ab 12

