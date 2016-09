BBC Entertainment 23:35 bis 00:20 Sonstiges DCI Banks Dry Bones That Dream GB 2012 Merken When an accountant is murdered in cold blood, it becomes clear he was actually living a secret double life. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Tompkinson (DCI Banks) Caroline Catz (DI Helen Morton) Lorraine Burroughs (DS Winsome Jackman) Jack Deam (DC Ken Blackstone) Nicholas Sidi (CS McLaughlin) Amanda Root (Mary Rothwell) Patricia Potter (Pamela Jefferies) Originaltitel: DCI Banks Regie: Jim Loach Drehbuch: Peter Robinson, Rob Williams Musik: Sheridan Tongue Altersempfehlung: ab 12