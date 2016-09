BBC Entertainment 03:00 bis 04:30 Sonstiges Sherlock The Reichenbach Fall GB 2012 Merken Sherlock and John attempt to prevent criminal mastermind James Moriarty from committing the worst crime ever seen in Britain. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) Martin Freeman (Dr. John Watson) Una Stubbs (Mrs. Hudson) Rupert Graves (DI Lestrade) Mark Gatiss (Mycroft Holmes) Andrew Scott (Jim Moriarty) Louise Brealey (Molly Hooper) Originaltitel: Sherlock Regie: Toby Haynes Drehbuch: Steve Thompson, Mark Gatiss, Steven Moffat, Arthur Conan Doyle Musik: David Arnold, Michael Price Altersempfehlung: ab 12

