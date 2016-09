BBC Entertainment 22:30 bis 23:15 Sonstiges DCI Banks Dry Bones That Dream GB 2012 Merken Pamela Jefferies slips into a coma after her vicious attack, and Banks questions an MP - against orders. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Tompkinson (DCI Alan Banks) Caroline Catz (DI Helen Morton) Lorraine Burroughs (DS Winsome Jackman) Jack Deam (DC Ken Blackstone) Nick Sidi (CS McLaughlin) Richard Dillane (DCI Stuart Burgess) Patrick Baladi (Martin Fleming) Originaltitel: DCI Banks Regie: Jim Loach Drehbuch: Peter Robinson, Rob Williams Musik: Sheridan Tongue

