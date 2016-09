BBC Entertainment 20:15 bis 21:00 Krimiserie Father Brown Folge: 9 Der Bürgermeister und der Zauberer GB 2013 Merken When the mayor drops dead during his speech at the Kembleford village fete, Father Brown deduces that he was deliberately electrocuted. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Crane (William Knight) Louise Brealey (Eleanor Knight) Fern Deacon (Kathleen Knight) Mark Williams (Father Brown) Sorcha Cusack (Mrs. McCarthy) Kasia Koleczek (Susie Jasinski) Emma Hiddleston (Matilda Newell) Originaltitel: Father Brown Regie: Dominic Keavey Drehbuch: Nicola Wilson Kamera: Alan Beech Musik: Debbie Wiseman Altersempfehlung: ab 12

