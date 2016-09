BBC Entertainment 17:35 bis 18:30 Serien The Paradise - Haus der Träume GB 2012 Merken Katherine sets out to prove her credentials as the soon-to-be Mrs Moray while Denise rises to her biggest challenge yet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Malahide (Lord Glendenning) Elaine Cassidy (Katherine Glendenning) David Bamber (Charles Chisholm) Joanna Vanderham (Denise) Peter Wight (Edmund Lovett) Ruby Bentall (Pauline) Sonya Cassidy (Clara) Originaltitel: The Paradise Regie: Marc Jobst Drehbuch: Katie Baxendale Kamera: Simon Richards Musik: Maurizio Malagnini Altersempfehlung: ab 6