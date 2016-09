Österreich 1 13:00 bis 13:55 Sonstiges Ö1 bis zwei Für kleine und erwachsene Kinder. Lars Vogt spielt Larcher, Schumann und Bartok Merken For Children - für Kinder - nennt Lars Vogt seine neueste CD. "Ich habe immer Spaß an Stücken gehabt, die mit wenigen Noten viel sagen" erzählt er. "Ich habe selbst Kinder?Oft habe ich rund um Weihnachten Stücke gespielt, die ich von früher kannte. Das Album für die Jugend von Schumann oder die Bartók-Stücke "Für Kinder". Und da hab ich gemerkt, wie sehr ich diese Stücke liebe und wie viel Spaß es macht, diese Erinnerungen wachzurufen." Neben Schumann und Bartok ist ein dritter Zyklus am Beginn der CD: die "Poems - 12 Stücke für Klavier und andere Kinder" von Thomas Larcher. 2010 Auftragswerk für Festival Heimbach, dort von Kindern uraufgeführt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Gustav Danzinger