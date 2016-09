Anixe HD 23:15 bis 00:15 Comedyserie Ein Mann steht seine Frau Empfang beim König D 1996 Merken Christiane Maiwald ist eine Sekretärin, von der jeder Chef träumt. Seit Christiane für "Spiele-König" arbeitet, läuft alles wie am Schnürchen. Zwar ist ihr Make-up immer eine Spur zu dick, die Kleider ein wenig aus der Mode - aber wen stört das schon? Sie ist eine wunderbare Kollegin und hilft auch bei kniffligsten Problemen aus der Patsche. Christiane Maiwald hat nur einen Fehler, einen klitzekleinen Makel. Christiane heißt in Wirklichkeit Kristian und ist ein Mann! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helmut Zierl (Kristian Schilling/Christiane) Edgar Bessen (Herr König) Katharina Schubert (Anja) Karin Anselm (Frau König) Karin Rasenack (Christiane Maiwald) Tatjana Blacher (Susanne Schilling) Anna Bertheau (Felicitas Schilling) Originaltitel: Ein Mann steht seine Frau Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Günter Knarr, Philipp Weinges