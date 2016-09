TV5 03:05 bis 04:00 Sonstiges La plus grande forêt du monde L'archipel des Tuamotu F 2014 Merken L'équipe d'Olivier Chiabodo poursuit sa découverte du patrimoine naturel polynésien et jette l'ancre aux Tuamotu. Le plus grand archipel de la Polynésie française compte 76 atolls et îles coraliennes. À Rangiroa, le paradis des plongeurs, visite d'un vignoble atypique et découverte du " Patia Fa ", le sport traditionnel polynésien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Olivier Chiabodo Originaltitel: La plus grande forêt du monde Regie: Olivier Chiabodo