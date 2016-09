TV5 18:40 bis 20:09 Sonstiges Lui au printemps, elle en hiver F 2015 Merken En promenade à Arcachon, Jeanne, 57 ans, cadre supérieure dans l'industrie pharmaceutique, rencontre Pascal, 40 ans, qui vit des minimas sociaux et réside sur son bateau. Leur coup de foudre provoque l'incompréhension des proches de Jeanne. Assumera-t-elle une relation avec un homme plus jeune et d'un milieu social différent - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ludmila Mikaël (Jeanne Dorwal) Éric Caravaca (Pascal) Magali Woch (Sophie) Jean-Yves Chatelais (Pierre) Serge Avedikian (Danou) Yannik Landrein (Louis) Brigitte Sy (Hélène) Originaltitel: Lui au printemps, elle en hiver Regie: Catherine Klein Drehbuch: Catherine Klein, Jean-Luc Gaget Musik: Jacques Davidovici