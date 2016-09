Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Himmlische Mütter Pachamama. Gottheit der Anden, Mutter der ganzen Welt / Der Kult der Muttergöttin. "Gebieterin der Dunkelheit'" / Das Kalenderblatt 21.09.1984: Meerjungfrau wird zum Idol. Von Prisca Straub Merken Pachamama - Gottheit der Anden, Mutter der ganzen Welt. Autorin: Isabella Arcucci. Sie ist die südamerikanische "Erdmutter" oder auch die 'Mutter Kosmos': Pachamama. Bis heute wird die Gottheit im Andenraum verehrt. Bauern bringen ihr Opfer dar, um für eine gute Ernte zu bitten und Kunsthandwerker stellen Pachamama-Figuren hervor allem für Touristen. Doch was sind die indigenen Wurzeln des Pachamama-Kultes und: wie viel katholischer Missionarsgeist steckt in ihr? Eine ewig liebende Muttergottheit ist Pachamama jedenfalls nicht. Bisweilen packt sie auch die Wut mit ihren Menschenkindern. Einige von ihnen haben sich das zu Herzen genommen. Seit 2008 ist "Pachamama" sogar als Grundprinzip in der neuen Verfassung von Ecuador verankert und soll so ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und Natur garantieren - und die kulturelle Identität stärken. In Google-Kalender eintragen Moderation: Gabriele Gerlach

