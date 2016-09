ATV 20:15 bis 21:50 Dokusoap Bauer sucht Frau A 2016 2016-09-21 00:10 Merken Eine einzige Gefühlsachterbahn bei unseren Bauern. Bei Edwin und Sigi verabschiedet sich eine Hofdame und Milchbauer Peter wartet am Bahnhof vergebens auf seine dritte Bewerberin. Bei Bergbauer Thomas reisen dafür gleich vier Damen an. Was hat es mit dem Überraschungsgast auf sich? Karins Hofherren müssen bei einem Kutschenrennen so richtig Gas geben. Können sie so nicht nur das Rennen, sondern vielleicht auch das Herz der Kutscherin gewinnen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Arabella Kiesbauer Originaltitel: Bauer sucht Frau