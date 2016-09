ATV 19:32 bis 20:05 Comedyserie Two and a Half Men Oberflächlich, eitel und seicht USA 2010 2016-09-22 16:55 Stereo Merken Charlie ist zunächst von seiner neuen Bekanntschaft Michelle begeistert, bis er erfährt, dass sie vier Jahre älter ist als er. Das turnt ihn so ab, dass er nach einem Date darauf verzichtet, mit ihr ins Bett zu gehen. Nachdem Alan ihm klargemacht hat, dass der tatsächliche Altersunterschied nicht so groß ist wie der gefühlte, fährt Charlie zu Michelle. Dort trifft er auf deren 20-jährige Tochter Shauna, die seinem Beuteschema schon eher entspricht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Liz Vassey (Michelle) Krista Kalmus (Shauna) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 6