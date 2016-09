ATV 17:55 bis 18:20 Comedyserie King of Queens E-Mail für dich USA 2005 2016-09-22 13:10 Stereo Merken Doug tritt in einem Karaoke-Club auf und ist so umwerfend, dass er sogar E-Mails von einem begeisterten Fan erhält. Der Ruhm steigt ihm aber so zu Kopf, dass Carrie seine Starallüren bald nicht mehr ertragen kann. Daher sperrt sie heimlich seinen E-Mail-Account. Doch als plötzlich keine Fanpost mehr kommt, fürchtet Doug, seinen Fan enttäuscht zu haben und versucht vergeblich, ihn zurück zu gewinnen. Als ihm endlich klar wird, was Carrie getan hat, hebt er die Sperre wieder auf. Aber die E-Mails, die er nun zu lesen bekommt, sind keine Fan-Mails. Nun sind es Drohbriefe... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Dave Alspach (Karaoke Patron) Jimmy Shubert (Jimmy) Originaltitel: The King of Queens Regie: Chris Downey Drehbuch: Chris Downey Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar