ATV 13:10 bis 13:40 Comedyserie King of Queens Höllische Nachbarn USA 2005 Stereo Als das Nachbarhaus zum Verkauf steht, versuchen Doug und Carrie ihre Freunde Deacon und Kelly zum Kauf des Hauses zu überreden. Schließlich wäre es doch wunderbar, wenn man künftig direkt nebeneinander wohnen würde. Doch beim Besichtigungstermin wird deutlich, dass Kelly und Deacon von dieser Idee nicht besonders begeistert sind. Als Doug seinen Freund zur Rede stellt, erklärt ihm der, dass sie wegen Carrie nicht direkt nebenan wohnen wollten. Allerdings erzählt Kelly zur selben Zeit Carrie, dass Doug der Grund für ihr Zögern sei. Danny und Spence wetteifern indessen um die Zuneigung der attraktiven Zana... Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Merrin Dungey (Kelly Palmer) Victor Williams (Deacon Palmer) Steve Franken (Vasili) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Owen Ellickson Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar