ATV 07:00 bis 07:55 Dokusoap Wien - Tag & Nacht A 2014 Stereo Merken Nachdem Theresas und Chris' frisches Liebesglück durch Pauls Attacke auf Konstantin unterbrochen worden ist, hat Theresa das Wochenende ohne Chris verbringen müssen. Als Chris von seinem Wochenendtrip mit Konstantin in die WG zurückkehrt, ist Theresa überglücklich. Doch die schlechte Stimmung in der WG und die Tatsache, dass sie und Chris unterschiedliche Ansichten bezüglich Marlenes und Pauls Streit haben, sorgt für Stress zwischen den beiden. Ihre Beziehung, die noch auf wackligen Beinen steht, droht an der Situation zu zerbrechen. Nachdem Konstantin von seinem Wochenendtrip mit Chris zurückgekehrt ist, glaubt er zunächst, dass sich die Situation zwischen ihm und Franz vielleicht wieder entspannt haben könnte. Doch bereits am Morgen muss er erkennen, dass Franz ihm keineswegs vergeben hat. Im Gegenteil: Er will nichts mehr mit Konstantin zu tun haben! Für ein klärendes Gespräch scheint es bereits zu spät zu sein... Willi erträgt die schlechte Stimmung in der WG nicht mehr und möchte den Tag mit Vicky verbringen. Die ist zunächst nicht begeistert, lässt sich aber schließlich doch überreden. Willi ist überglücklich und macht sich Hoffnungen, bei Vicky landen zu können. Doch dann macht Willi Vicky ein etwas anderes Geschenk... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wien - Tag & Nacht

