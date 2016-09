ATV 2 03:25 bis 04:05 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Feuer und Eis USA 2003 Stereo Merken Nach einer Explosion in einem Drogenlabor finden Garret und Jordan am Tatort ein schwer verletztes Mädchen, das jedoch später im Krankenhaus stirbt. Sie erlag jedoch nicht den Verbrennungen, sondern wurde erschossen. Maddy, die Mutter des Mädchens, verdächtigt den Freund ihrer Tochter, Connor Marshall, der als Informant für den größten Drogenbaron der Stadt arbeitet. Die ehrgeizige Staatsanwältin Renee Walcott versucht schon seit langem Freddy Paxton, den Kopf des Drogenrings, zu überführen, und sieht nun in Connor Marshall ihre große Chance. Sie verspricht ihm Strafmilderung, wenn er ihr Paxton liefert?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Ken Howard (Max Cavanaugh) Ivan Sergei (Dr. Peter Winslow) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Arvin Brown Drehbuch: Kathy McCormick, Diane Ademu-John Kamera: Donald M. Morgan Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin