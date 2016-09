ATV 2 01:55 bis 03:25 Filme Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts USA 1985 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die Sowjets haben mit modernsten Methoden den Boxer Drago (Dolph Lundgren) zu einer wahren Kampfmaschine ausgebildet. In den USA tritt er im Ring gegen Rockys (Sylvester Stallone) Freund Apollo Creed (Carl Weathers) an und tötet ihn. In der UdSSR will es Rocky Drago heimzahlen. - Kalter Krieg im Boxring, dazu Action satt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Rocky Balboa) Talia Shire (Adrian) Burt Young (Paulie) Carl Weathers (Apollo Creed) Brigitte Nielsen (Ludmilla) Tony Burton (Duke) Dolph Lundgren (Drago) Originaltitel: Rocky IV Regie: Sylvester Stallone Drehbuch: Sylvester Stallone Kamera: Bill Butler Musik: Vince DiCola Altersempfehlung: ab 16