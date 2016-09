ATV 2 20:15 bis 22:15 Filme Rocky III - Das Auge des Tigers USA 1982 2016-09-21 00:05 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Weltmeister Rocky Balboa (Sylvester Stallone) führt ein Leben in Luxus. Dann fordert ihn der schwarze Boxer Clubber Lang (Mr. T.) heraus. Der Champion verliert den Schwergewichtskampf. Der geschlagene Rocky lässt sich von seinem früheren Gegner Apollo Creed (Carl Weathers) zu einem Comeback überreden. - Stallone boxt sich durch. Mit dem Tophit "Eye of the Tiger". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Rocky Balboa) Talia Shire (Adrian) Burt Young (Paulie) Carl Weathers (Apollo Creed) Burgess Meredith (Mickey) Tony Burton (Duke) Mr. T (Clubber Lang) Originaltitel: Rocky 3 Regie: Sylvester Stallone Drehbuch: Sylvester Stallone Kamera: Bill Butler Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12