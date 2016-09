SWR 2 13:05 bis 14:28 Sonstiges Mittagskonzert 2. Preisträgerkonzert vom 65. ARD-Musikwettbewerbs. Ausgetragen in den Fächern Kontrabass, Horn, Harfe und Streichquartett Merken 2. Preisträgerkonzert vom 65. ARD-Musikwettbewerbs. Ausgetragen in den Fächern Kontrabass, Horn, Harfe und Streichquartett In Google-Kalender eintragen