hr2 21:00 bis 22:30 Sonstiges "6.810.000 Liter Wasser pro Sekunde" "6.810.000 Liter Wasser pro Sekunde" so lautet ein statistisches Merkmal, eine lexikalische Angabe zu den Niagarafällen. Michel Butor machte 1965 daraus ein radiofones Experiment, das literarischen Modellcharakter hat. Ein sprachlich fast unzugängliches Naturphänomen soll akustische Realität werden. Als "Étude stéréophonique" werden die Niagarafälle bis in die privaten Reflexe der Besucher dargestellt. Ausgangs- und Endpunkt des Hörspiels sind die um 1800 entstandenen Beschreibungen der Niagarafälle Chateaubriands. Was hat sich seither geändert? Fahrstühle befördern heute Menschen in gelben Gummimänteln dicht an die Sensation. Ihre Stimmen aber, die von Liebespaaren und Eheleuten, Einsamen und Geschwätzigen, erklingen als verlorene Episoden in den Artikulationen der materiellen Kraft und der Dauer dieser Wasserfälle. Dem unaufhörlichen Sturz der Wassermassen entspricht die Sprache im Fall der Sätze und in der Rhythmik ihrer Wiederkehr. Michel Butor, geboren am 14. September 1926 bei Lille, studierte Philosophie und Philologie an der Sorbonne. Als Französischlehrer war er in Ägypten, Manchester, Saloniki und Genf tätig. Butor wird zu den wichtigen Vertretern des Nouveau Roman gezählt, er selbst akzeptierte diese Zuordnung jedoch nicht. Für seine experimentellen Texte wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 1957 mit dem Prix Renaudot und 2006 mit dem Prix Mallarmé. Gäste: Heiner Schmidt, Rolf Boysen, Monika Debusmann, Melanie de Graaf, Edith Heerdegen, Mila Kopp, Lieselott Reger, Uta Rücker, Marianne Simon, Paul Hoffmann, Werner Pochath Regie: Heinz von Cramer